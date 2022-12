Die Spekulationen um einen möglichen Transfer von Cristiano Ronaldo zum saudischen Fußballklub Al-Nassr halten weiter an. Der 37 Jahre alte Stürmerstar habe inzwischen einen Termin für einen Medizincheck bei Al-Nassr erhalten, berichtete »CBS Sports« am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Online-Plattform bezieht sich auf eine Quelle aus dem Klub. Seit seinem geräuschvollen Abschied von Manchester United kurz vor der WM in Katar ist Ronaldo vereinslos und könnte daher ablösefrei wechseln.