Der brasilianische Fußballstar Dani Alves ist nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung am Freitag in Spanien in Polizeigewahrsam genommen worden. Das teilte ein Sprecher der katalanischen Polizei mit. Alves hatte sich demnach selbst in einer Polizeidienststelle in Barcelona gestellt, da gegen ihn ermittelt wird.