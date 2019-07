Der Vertrag von Champions-League-Sieger Daniel Sturridge beim FC Liverpool ist Ende Juni ausgelaufen. Seitdem befindet sich der Stürmer auf Vereinssuche, die sich nun weiter erschweren könnte. Denn der Stürmer ist wegen Verstößen gegen die Wettregeln des englischen Fußballverbands FA für sechs Wochen gesperrt worden.

Sturridge muss zudem eine Geldstrafe von umgerechnet rund 84.000 Euro zahlen. Wie die FA mitteilte, gilt seine Sperre zunächst ab sofort für zwei Wochen bis zum 31. Juli und dann wieder ab dem 31. August für weitere vier Wochen. In England schließt das Transferfenster bereits am 8. August, bis dahin müsste Sturridge einen neuen Verein gefunden haben, wenn er nicht ins Ausland wechseln möchte.

Bisher spielte der 29-Jährige neben Liverpool für vier weitere Klubs - alle in der Premier League. Im Januar 2018 hätte Sturridge das gerne geändert, er stand kurz vor einem Wechsel zum spanischen Verein FC Sevilla. Eine unabhängige Kommission ist nun zu dem Schluss gekommen, dass der 26-malige englische Nationalspieler seinem Bruder Insiderinformationen über den anstehenden Transfer gegeben und diesen angewiesen hatte, auf den Wechsel zu wetten. Sevilla und Sturridge konnte sich dann aber doch nicht einigen und so ging er auf Leihbasis zum späteren Absteiger West Bromwich Albion, ehe Sturridge im Sommer 2018 nach Liverpool zurückkehrte.

Die FA warf Sturridge vor, das Insiderwissen weiteren Familienmitgliedern und Freunden für entsprechende Wetten gegeben zu haben. In diesen Fällen wurde Sturridge freigesprochen - zum Unverständnis des Verbands. Die FA ist mit den Ergebnisse nicht einverstanden und kündige an, in Berufung gehen zu wollen. In der vergangenen Saison wurde Sturridge in Liverpool von Trainer Jürgen Klopp meist als Joker in insgesamt 27 Pflichtspielen eingesetzt, dabei erzielte er vier Tore.