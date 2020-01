Seinen großen Abschied hatte Daniele De Rossi schon im vergangenen Sommer gefeiert, als er sich nach 614 Spielen von seinem Jugendverein AS Rom verabschiedete. Nach einem halben Jahr bei den Boca Juniors in Buenos Aires gab der 36-Jährige nun das Ende seiner Fußball-Karriere bekannt.

"Ich habe das Bedürfnis, näher bei meiner Tochter und meiner Familie zu sein", sagte der Weltmeister von 2006 auf einer Pressekonferenz. "Das ist der einfache Grund." Deshalb werde sich der 117-fache italienische Nationalspieler zunächst eine Pause nehmen, bevor er eine Position als Trainer oder Funktionär im Fußball anstrebe.

Éxitos en lo que venga, Daniele.



Gracias por elegir estos colores pic.twitter.com/SRgmGPEt10 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 6, 2020

De Rossis Zeit in Argentinien verlief unglücklich, Verletzungen warfen ihn länger zurück. So brachte er es auf nur sieben Einsätze und erzielte dabei einen Treffer. "Ich verlasse meinen Job, meinen Sport, meine Leidenschaft", sagte De Rossi und fügte hinzu, er habe niemals gedacht, er könne "einen Verein so lieben, der nicht Roma ist."