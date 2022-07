Robert Lewandowski hat sich vor seinem Wechsel zum FC Barcelona via Instagram vom FC Bayern München verabschiedet und dabei nicht zuletzt den Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters gedankt. In einem am späten Samstagabend veröffentlichten Beitrag schrieb der 33 Jahre alte Pole zunächst, er danke seinen Teamkollegen, allen Mitarbeitenden und dem Management des FC Bayern. »Sowie allen, die mich unterstützt haben und es uns ermöglicht haben die vielen Titel zu holen«, ergänzte Lewandowski. »Ich bin sehr stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben.«