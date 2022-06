Im Klub war sich das Trainerteam um Stefan Leitl sicher, dass Raum weiter hinten spielen und seinen Offensivgeist als Linksverteidiger ausleben müsse. Es sei eine mühevolle Umstellung gewesen, angetrieben wurde sie von Leitls Assistenztrainer Andre Mijatović, der einst in der Bundesliga als Verteidiger gespielt hat. Doch sie glaubten an ihn, und Raum zog mit. »Sein großer Ehrgeiz und Fleiß haben ihn dahin gebracht, wo er heute steht«, sagt Azzouzi.

Der Fürther Sportdirektor beschreibt Raum als einen Typen, der sehr offen gegenüber Ratschlägen und neuen Ideen ist. Diese Bereitschaft ist Teil der Erklärung, warum Raum sich jedem höheren Niveau anpassen konnte. Das schwerste Level wartet im Herbst: die WM.

Flick war nach dem England-Spiel jedenfalls angetan. Er lobte neben den Flankenläufen auch die Kontrolle, die Raum in der Defensive gegen den trickreichen Angreifer Bukayo Saka behielt.

Wechselt Raum noch den Verein?

Nach dem Ungarn-Spiel folgt mit dem zweiten Duell gegen Italien ein vorerst letzter Test auf hohem Niveau für die Nationalmannschaft – und auch für Raum. Mit Hoffenheim hat er den Einzug in den internationalen Wettbewerb verpasst, damit könnte ihm wichtige Wettkampfpraxis fehlen, die am Ende über die Stammplätze bei der WM in Katar entscheidet.

Vielleicht entscheidet sich Raum aber auch noch für einen weiteren nächsten Schritt.

»Ich hätte gern nächste Saison international mit Hoffenheim gespielt, das ist nach wie vor ein Traum von mir«, sagte Raum kürzlich, aber auch, dass er in Hoffenheim noch einen Vertrag besitzt.

Ganz zum Schluss nach dem England-Spiel zeigten die TV-Bilder, wie Dortmunds Jude Bellingham und David Raum einander abklatschten. Bellingham flüsterte dem Hoffenheimer etwas in Ohr, beide lachten. Was er David Raum wohl gesagt hat? Vielleicht, dass Dortmund in der kommenden Saison in der Champions League spielt.