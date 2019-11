59 Tore in 98 Länderspielen Spaniens Rekordtorjäger Villa beendet Karriere

Er wurde Weltmeister und Europameister, doch nun geht die aktive Fußball-Karriere von David Villa endgültig zu Ende. Der 37-jährige Spanier, der derzeit für Vissel Kobe spielt, wird nach der laufenden Saison der japanischen J-League Ende Januar seine Karriere beenden.

"Ich danke allen Teams, Trainern und Mannschaftskollegen, die dazu beigetragen haben, dass ich so eine traumhafte Karriere erleben durfte", schrieb Villa bei Instagram. Auf einer Pressekonferenz sagte er: "Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Es ist das Ergebnis von Gesprächen mit der Familie und Freunden. Es ist besser den Fußball zu verlassen, bevor er mich verlässt."

Villa, der seit 19 Jahren Profi ist, gewann 2008 mit der spanischen Nationalmannschaft den EM-Titel, zwei Jahre darauf die Weltmeisterschaft. Mit 59 Treffern in 98 Länderspielen ist er spanischer Rekordtorschütze - bei der WM 2010 erzielte er fünf Treffer.

Auf Klubebene triumphierte Villa mit dem FC Barcelona in der Champions League (2011) und wurde zweimal Meister (2011, 2013). Bevor er in Japan anheuerte, war er für Atlético Madrid und den MLS-Klub New York City FC aktiv. Begonnen hat er seine Profikarriere bei Sporting Gijón, zudem spielte er noch beim FC Valencia.

Auch Villas Zukunft wird mit Fußball zusammenhängen: Bereits am Dienstag hatte er angekündigt, zusammen mit weiteren Investoren einen Klub in New York gründen zu wollen. Der Queensboro FC wird ab 2021 in der USL Championship auflaufen, der zweiten US-Liga.