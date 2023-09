Gegen Alcaraz verletzt Zverev sagt Davis-Cup-Teilnahme ab

Marterer nach fünf Jahren zurück im Team

Zverev war nach seinem Einzug unter die besten Acht beim Grand Slam in New York zum Wochenbeginn erstmals seit zehn Monaten wieder unter die Top Ten der Welt vorgerückt. An seine Stelle treten wird nun Maximilian Marterer, der zum zweiten Mal nach 2018 beim deutschen Davis-Cup-Team dabei ist und in der ATP-Weltrangliste derzeit auf Platz 130 geführt wird.