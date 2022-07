Conference League

Seit vergangener Saison gibt es in Europa einen dritten internationalen Pokalwettbewerb. In der Premierensaison führte José Mourinho die AS Rom zum Finalsieg über Feyenoord. Die Gruppenphase des zweiten Durchlaufs beginnt am 8. September, das Finale ist für den 7. Juni 2023 in Prag angesetzt. Zuvor finden vom 18. bis zum 25. August die Play-offs statt, um die Teilnehmer der Gruppenphase zu ermitteln. Aus Deutschland ist in dem Wettbewerb nur der 1. FC Köln vertreten, der Tabellensiebte der vergangenen Bundesligasaison.

Bis auf wenige Ausnahmen wird in der Conference League donnerstags gespielt werden. Anpfiffzeiten sind 18.45 Uhr und 21 Uhr. Die exklusiven Übertragungsrechte für die kommenden beiden Spielzeiten liegen bei der RTL Gruppe. Wer alle Spiele mit deutscher Beteiligung und die wichtigsten Paarungen live verfolgen möchte, benötigt einen RTL+-Zugang. Im Free-TV könnte es nur vereinzelt zu Übertragungen von Spielen auf RTL oder RTL Nitro kommen, das steht noch nicht fest.