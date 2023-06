Völler sollte die Gute-Laune-Tante-Käthe mimen. Das war das Hauptergebnis der WM-Analyse. Eigentlich sei doch alles gut. Die Heim-EM 2024 wurde als Ziel ausgegeben. Es hätten in Katar nur Kleinigkeiten gefehlt. Die Stimmung rund um die Mannschaft müsse einfach wieder besser werden. An der fehlenden Qualität der Spieler läge es jedenfalls nicht. Diese Sichtweise kulminierte in Völlers Aussage, Weltmeister Argentinien sei in Katar »nicht besser als wir« gewesen.