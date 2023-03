Revierderby zwischen Schalke und dem BVB Wenn zwei Welten zu einem Remis verschmelzen

Hey Jude: Der 19 Jahre alte Jude Bellingham gehört beim BVB zu den Vielspielern. Das 2:2 auf Schalke war sein 33. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Meist zahlt er diese Wertschätzung mit guten Leistungen zurück, doch aktuell steckt der Engländer in einem kleinen Formtief. Bellingham war an der Entstehung beider Gegentore beteiligt. Vor dem 1:1 durch Marius Bülter (50.) verlor er im Mittelfeld den Ball und ermöglichte Schalke so den Konter. Und vor dem Kopfballtreffer von Kenan Karaman (79.) griff Bellingham Flankengeber Bülter zu zögerlich an. Dazwischen hatte Guerreiro die Dortmunder erneut in Führung gebracht (60.) und Jamie Bynoe-Gittens vergab die Großchance zur Entscheidung (65.). War es in der ersten Hälfte nur die mangelhafte Chancenverwertung, so war es nach der Pause mit den Ballverlusten im Mittelfeld ein Rückfall in alte BVB-Zeiten, in denen häufiger schwache Gegner aufgebaut wurden.