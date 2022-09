Felicitas Rauch (57. Minute, Handelfmeter), Klara Bühl (59.) und Lea Schüller (77.) trafen für den zweimaligen Weltmeister in Bursa, der zum Abschluss am Dienstag (18.30 Uhr/ARD One) in Bulgarien antritt. Die Endrunde wird am 22. Oktober in Auckland ausgelost. Die erste Frauen-WM mit 32 Teams findet vom 20. Juli bis 20. August 2023 statt.