DFB-Kader gegen Nordirland und Weißrussland Trotz Defensivproblemen - Löw verzichtet weiter auf Hummels

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für den Endspurt in der EM-Qualifikation trotz zahlreicher Ausfälle auf eine Rückkehr von Mats Hummels. Die Entscheidung war allerdings auch erwartet worden.

Ins Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft kehren für die Defensive hingegen die zuletzt verletzten Matthias Ginter, Jonathan Tah und Nico Schulz zurück. Der Freiburger Robin Koch gehört wieder zum 24 Spieler umfassenden Kader, den Löw nun bekanntgegeben hat.

Die DFB-Auswahl trifft in Mönchengladbach in der kommenden Woche auf Weißrussland (16. November). Drei Tage später empfängt das Team in Frankfurt Nordirland zum letzten Duell in der EM-Qualifikation. Es ist das letzte Pflichtspiel der deutschen Mannschaft vor der EM 2020, die am 12. Juni beginnt.

Der DFB-Kader im Überblick:

Planen kann der Bundestrainer auch wieder mit Toni Kroos und Leon Goretzka. Die Mittelfeld-Akteure hatten die Länderspiele im Oktober verletzt verpasst. Verzichten muss Löw diesmal unter anderen auf die Verteidiger Niklas Süle (Bayern München), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) sowie Offensivstar Leroy Sané (Manchester City) und Ersatztorhüter Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der Qualifikationsgruppe C punktgleich bei je 15 Punkten mit den Niederlanden auf Platz zwei. Nordirland folgt mit zwölf Punkten auf dem dritten Platz. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite fahren zur EM. Insgesamt vergibt die Uefa 20 von 24 Startplätze über die EM-Qualifikation. Vier weitere Teilnahmen werden über die Nations League vergeben.

BVB-Verteidiger Hummels gehört wie seine ehemaligen Münchner Teamkollegen Jérôme Boateng und Thomas Müller seit Ende März dieses Jahres nicht mehr dem DFB-Kader an. Nach zuletzt starker Leistungen und anhaltender Verletzungssorgen beim DFB war wieder vermehrt über eine Hummels-Rückkehr spekuliert worden.