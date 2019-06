Geht es nach den Informationen, die in Weißrussland kursieren, muss man sich um Joachim Löw sorgen. Im Grunde müsste man gegen die Unterdrückung des Bundestrainers eine Petition starten. Oder mindestens einen Hashtag erfinden: #FreeJogi.

Als am Freitagabend in Minsk ein weißrussischer Journalist bei der Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalelf gegen Weißrussland an diesem Samstag (20.45 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL) das Wort ergriff, legte er die Stirn in Falten: Ob es stimme, dass Löw daheim im Genesungsbett verboten wurde, die Partie am Fernseher zu verfolgen. Das hätte in der Zeitung gestanden.

Marcus Sorg konnte den Sachverhalt nicht bestätigen. Sicher, anstatt Löw wird sein 53 Jahre alter Co-Trainer die Mannschaft gegen Weißrussland und auch am Dienstag in Mainz gegen Estland betreuen. Löw hatte sich beim Sporttreiben eine Arterie gequetscht, die Ärzte verschrieben ihm Ruhe. Aber dass sich der 59-Jährige komplett aussperren lässt, soweit sind wir noch nicht. Die Befugnisse bleiben vorerst klar verteilt. In den Tagen der Vorbereitung auf die beiden Partien hat Sorg jeden Abend mit seinem Vorgesetzten telefoniert. Auch die Aufstellung ordnet Löw an. "Der Bundestrainer hat das letzte Wort", sagte Sorg.

Eine Tradition: Der Co-Trainer als Nachfolger

Doch die Zuständigkeiten können sich ändern. Und dass irgendwann mal Marcus Sorg das letzte Wort haben wird, das ist mit Blick auf die Historie denkbar. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gibt es eine gewisse Tradition, den Assistenten zum Nachfolger zu machen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es neun Bundestrainer, vier davon stiegen vom Adjutanten zum Chef auf: Helmut Schön folgte 1964 auf Sepp Herberger und wurde 1978 von seinem Gehilfen Jupp Derwall beerbt. Berti Vogts übernahm 1990 von Franz Beckenbauer. Und Löw trat nach der WM 2006 aus dem Schatten von Jürgen Klinsmann.

Martin Meissner / AP Sorg ist sich als Löw-Vertreter nicht zu schade, das Tor im Training selbst aufzustellen

Das Muster ist einfach: Tritt ein Bundestrainer mit Erfolg ab, befördern sie beim DFB gern seinen Zuarbeiter. Geht aber einer nach einem Misserfolg wie Derwall nach der EM 1984 (erstmals schied eine deutsche Elf schon in der Gruppenphase aus), Vogts nach der WM 1998, Erich Ribbeck nach der EM 2000 (das schlechteste Abschneiden einer deutschen Elf seit 1938) oder Rudi Völler nach dem Vorrunden-Aus bei der EM 2004, dann sucht der Verband ein unverbrauchtes Gesicht.

Eine für Bundestrainer unerlässliche Qualität hat Sorg schon mal nachgewiesen: das rhetorische Umschiffen von heiklen Fragen. Ob er sich denn mit Blick auf die Assistenten-Beförderungs-Vorliebe beim DFB zutraue, in Zukunft den Job von Löw zu übernehmen, wurde er gefragt. "Aus der Erfahrung von 20 Jahren im Trainergeschäft weiß ich, dass man heute nichts mehr prognostizieren kann", antwortete Sorg. "Deshalb tut man gut daran, den Job, den man macht, gut auszuführen. Dann ist man mit sich im Reinen."

Sorgs unrühmliche Bundesliga-Vergangenheit

Was dieser Marcus Sorg außer der Wortgewandtheit und der Einhaltung der Rangordnung noch so kann, darüber ist bisher wenig erzählt worden. Der frühere Zweitligastürmer aus Ulm war zwar schon einmal Bundesligatrainer. An ihn erinnert man sich aber höchstens, weil er 2011 der bisher einzige Trainer in der Erstliga-Geschichte des SC Freiburg wurde, den der Klub vorzeitig entlassen hat. Damals übernahm übrigens Sorgs Co: ein gewisser Christian Streich.

Bei den aktuellen Nationalspielern hat Sorg einen guten Leumund: "Marcus ist ein sehr akribischer Trainer und sehr detailverliebt", berichtete Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Das klang höflich, war aber ernst gemeint: "Ich schätze das sehr, denn man hat das Gefühl, in jedem Training etwas dazuzulernen. Neben seinen herausragenden taktischen Fähigkeiten ist das wirklich etwas Besonderes. Das hat nicht jeder", sagte Goretzka.

Roland Weihrauch / DPA Sorg (l.) hat bei den Spielern einen guten Ruf

Sorg verfügt über Erfahrungen aus der ersten Reihe des Trainerseins, aber auch über welche aus den weniger ausgeleuchteten Bereichen des Geschäfts. Vor der halben Saison mit den Freiburger Profis 2011 (die Entlassung folgte nach nur 13 Punkten in der Hinrunde) hatte er 2001 als Cheftrainer die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga betreut. Danach arbeitete er in der württembergischen Verbandsliga bei der TSF Ditzingen sowie in der Oberliga beim Heidenheimer SB und seinem Heimatklub SSV Ulm, bis er 2008 in den Nachwuchs des SC Freiburg wechselte. 2013 ging er zum DFB und übernahm die U19-Nationalelf. Ein Jahr später wurde er in Ungarn Europameister mit drei Spielern, die heute im A-Kader stehen: Joshua Kimmich, Julian Brandt und Niklas Stark.

Sorg, der loyale Helfer

Vor der EM 2016 beförderte ihn Löw zu seinem zweiten Assistenten neben Thomas Schneider. Das war zunächst nur für das Turnier angedacht, wo Sorg von der Tribüne aus beobachtete und dem Bundestrainer in der Halbzeitpause berichtete. Nach der EM sollte er die U21 übernehmen. Aber Löw gefiel die Arbeit mit Sorg, also behielt er ihn. Und als nach der katastrophalen WM 2018 das aufgeblasene Helfer- und Expertenteam um den Bundestrainer zurückgebaut und Schneider auf den Posten des Chefscouts weggelobt wurde, rückte Sorg als Löws rechte Hand auf. Der hatte mit Hansi Flick vor allem bei der WM 2014 erlebt, dass ein loyaler, aber kritischer Assistent durchaus nützlich sein kann. Sorg genießt den Ruf, ein solcher zu sein. Er habe den "Mut zu klaren Vorstellungen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Gegen Weißrussland und Estland tritt Marcus Sorg nun temporär aus dem Schatten heraus. Von Löw hat er den Auftrag erhalten, sechs Punkte und damit nach dem 3:2 gegen die Niederlande im März den zweiten und dritten Sieg in der EM-Qualifikation einzufahren. Das Unterfangen findet zwar unter erschwerten Bedingungen statt, weil zwischen dem Pokalfinale am 25. Mai und den beiden letzten Länderspielen vor der Sommerpause zwei Wochen lagen. Aber Sorg ist zuversichtlich, "dass wir die Aufgaben zur maximalen Zufriedenheit des Bundestrainers erfüllen können."

Dass die Nationalelf im Umbauprozess jetzt keine Delle erhält, ist für Sorg in doppelter Hinsicht wichtig. Denn Löws Erfolg ist auch seiner: als sein Co-Trainer natürlich, aber auch als sein möglicher Nachfolger. Denn die Beförderung ist wohl nur dann denkbar, wenn sein Chef irgendwann ehrenhaft aus dem Dienst tritt.