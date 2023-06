DFB-Test gegen die Ukraine Ein Glück ist der EM-Gastgeber vorqualifiziert

Freundschaftsdienste: Kaum war das Spiel abgepfiffen, ließ die Stadionregie in Bremen den Andrew-Gold-Klassiker »Thank You For Being A Friend« ertönen. Das Länderspiel gegen die Ukraine stand im Zeichen der Solidarität, die Einnahmen der Partie kommen den Opfern des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zugute. Und kurz zuvor hatte sich die ukrainische Elf sogar revanchiert: Hätte Ruslan Malinowskyj nicht in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum Kai Havertz umgerempelt und Joshua Kimmichs Elfmetertor ermöglicht, hätte die deutsche Nationalmannschaft nun eine Niederlage zu erklären gehabt. So blieb es bei einem Remis, das etliche Schwächen offenbarte.