EM-Revanche U21-Team erkämpft sich Unentschieden gegen Spanien

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Härtetest zum 40-jährigen Jubiläum der Nachwuchs-Nationalmannschaft mit einem Unentschieden beendet. Das Team von Fußball-Auswahltrainer Stefan Kuntz trennte sich in der Revanche für das verlorene EM-Endspiel im Juni diesmal 1:1 (1:1) von Europameister Spanien.

Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg (32. Minute) sorgte beim Freundschaftsspiel in Córdoba nach dem 0:1 durch Manu Garcia (10.) vor 10.000 Zuschauern für den Ausgleich. DFB-Debütant Orestis Kiomourtzoglou sah in der Schlussphase Gelb-Rot (90.+1). Weiter geht es für die deutsche Auswahl am Dienstag (18 Uhr) in der EM-Qualifikation in Bosnien.

40 Jahre nach dem ersten Spiel einer deutschen U21, damals mit Rudi Völler, Pierre Littbarski und dem eingewechselten Joachim Löw beim 0:1 gegen Polen, schlug sich die deutsche Auswahl erfolgreicher. Nach zwei Siegen gegen Griechenland und Wales bedeutete es für die neuformierte Kuntz-Auswahl das erste Remis.