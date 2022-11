Wegen weiterer steuerlich relevanter Vorgänge aus der Zeit vor dem Amtsantritt von Präsident Bernd Neuendorf im März dieses Jahres muss der DFB Rücklagen in Höhe von insgesamt mehr als 46 Millionen Euro bilden, was in der Bilanz für das Jahr 2021 zu einem Minus im zweistelligen Millionenbereich führen werde. Dies gab DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald bei einer Pressekonferenz bekannt.