Aktion zum Bundesliga-Start DFB gerät wegen missglückter Werbekampagne in die Kritik

Wegen einer missglückten Werbekampagne im Stil einer Vermisstenanzeige ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kurz vor Saisonbeginn in der Bundesliga der Frauen in die Kritik geraten. Der DFB bat am Freitag wenige Stunden nach der Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken um Entschuldigung - auch einige Nationalspielerinnen schlossen sich an.

Was war passiert? Der DFB hatte auf dem Twitter-Account der Nationalmannschaft der Frauen ein Teamfoto veröffentlicht, das vor dem WM-Spiel gegen Schweden am 29. Juni aufgenommen worden war. Darauf standen die Zeilen: "Seit dem 29. Juni nicht mehr gesehen. Bitte teilen". In Aufmachung und Wortwahl erinnerte das Bild an eine Vermisstenanzeige.

Hintergrund: Am 29. Juni war die DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft in Frankreich im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden. An demselben Tag war jedoch auch die Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili bei einem Badeunfall am Comer See verunglückt und für vermisst erklärt worden. Drei Tage später war sie tot gefunden worden.

Die Aktion wurde in den sozialen Netzwerken kritisiert. Sie sei respektlos, schrieb beispielsweise die Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann auf Twitter:

this just shows no respect to ppl who are actually missing...

we had an incident a month ago with a swiss international who was missing for 3 days and found dead after!! Show some respect @DFB_Frauen pic.twitter.com/udty4a4Jlr — Ramona Bachmann (@bachmannr10) August 9, 2019

Daraufhin bat der Verband auf Twitter um Entschuldigung: "Unsere Awareness-Kampagne für die Frauen-Bundesliga bezieht sich selbstverständlich nur auf unser letztes WM-Spiel am 29.6. gegen Schweden. Wir wollten damit auf keinen Fall Gefühle verletzen, unsensibel oder respektlos erscheinen. Sollte dies so angekommen sein, tut es uns leid."

"Nicht über den Tellerrand hinaus gedacht"

Auch die Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Sara Doorsoun baten um Entschuldigung: "Ich muss ehrlich sagen dass ich das ganze sportlich gesehen habe und nicht über den Tellerrand hinaus gedacht habe", schrieb Popp auf ihrem Twitter-Account. Der Eintrag wurde vom DFB retweetet:

"Die Kampagne ist in zwei Phasen angelegt: In der ersten Phase wurden Fotos von Spielerinnen gepostet, die ihr letztes Spiel am 29. Juni bei der WM gemacht haben, zudem Fotos der Bundesliga-Vereine von leeren Stadien", schrieb der DFB auf SPIEGEL-Nachfrage über die Idee hinter der Aktion. "In der zweiten Phase soll das Ganze aufgelöst werden mit einem Video verschiedener Spielerinnen, in dem sie dazu auffordern, sie und ihren Sport nicht nur bei der WM, sondern auch in der Liga zu unterstützen."

Die Intention sei es laut DFB gewesen, den "Frauenfußball gemeinschaftlich in den Fokus zu rücken". Bei der WM habe es gute Reichweiten gegeben, zwischen den Turnieren sinke die Aufmerksamkeit dagegen stark. Mit der Kampagne wolle man die Fans der Spielerinnen auf den Start der Bundesliga hinweisen.

Die neue Saison startet am kommenden Freitag mit dem Spiel zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam. Die Frage, ob eine Agentur für die Kampagne verantwortlich war, ließ der Verband unbeantwortet.