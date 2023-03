DFB-Erfolg im ersten Länderspiel nach dem WM-Debakel Ein Funke namens Füllkrug

Füllkrugs Stärke: Nach einer Ecke kam er mit einem Kopfball nicht an Perus Torwart Pedro Gallese vorbei (11.), eine Minute später schon: Kai Havertz sprang der Ball bei einer Annahme etwas weit weg und in Richtung Füllkrug. »Bleib weg, ich schieße!«, schien Havertz' Körpersprache zu sagen, auch der Chelsea-Profi hatte eine gute Schussposition. Aber Füllkrug ist eben Mittelstürmer. Das wurde auch beim 2:0 deutlich, als Sturmkollege Werner denselben Lauf wie Füllkrug startete und dann beinahe an diesem abprallte. Fünf Tore in fünf Einsätzen hat Füllkrug nun erzielt, er hat sich im DFB-Kader festgespielt. Ob das auch für die Startelf gilt, ist eine der großen Fragen in den kommenden Monaten.