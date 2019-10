Emre Can, Abwehr: Weil neben Ginter und Tah auch noch Stark kurzfristig wegen Magen-Darm-Grippe ausfiel, musste der Turiner Mittelfeldmann in einer Dreier- bzw. Fünfer-Abwehrkette aushelfen. Das hatte er einst bei Klopp in Liverpool gelernt. Und Can gefiel. Er war hinten lange so unüberwindbar wie ein Berliner Türsteher und schaltete sich vorn oft mit ein, was dem Umschaltspiel in Hälfte eins guttat. Hatte Pech, weil ihm Marchesín das 3:0 verwehrte (55.), und er kurz vor Schluss einen Schuss so abfälschte, dass der Ball zum 2:2 ins Tor sprang. Trotzdem war Can einer der Besten.