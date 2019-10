Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat im Testspiel gegen Argentinien eine 2:0-Führung verspielt und muss sich mit einem 2:2 begnügen. In Dortmund erzielten Serge Gnabry (16. Minute) und Kai Havertz mit seinem ersten Länderspieltor (22.) die Treffer für das Team von Bundestrainer Joachim Löw. Lucas Alario (66.) und Lucas Ocampos (85.) waren für Argentinien erfolgreich.

Zur Neuauflage des WM-Finalspiels von 2014 begann die DFB-Elf, die auf 14 verletzte oder angeschlagene Spieler verzichten musste, erstmals seit dem Titelgewinn vor fünf Jahren ohne ein Mitglied der Weltmeister-Mannschaft. Stattdessen feierten die in die Startelf berufenen Freiburger Robin Koch und Luca Waldschmidt ihr Debüt für die A-Nationalelf, Nadiem Amiri und Suat Serdar kamen als Einwechselspieler zu ihrem jeweils ersten Länderspieleinsatz.

Zu Spielbeginn zeigte sich die deutsche Auswahl aggressiv im Pressing. Die erste Chance aber hatten die Argentinier: Einen Kopfball von Lautaro Martinez konnte Emre Can aus kurzer Distanz abblocken (9.). Wenig später erreichte Lukas Klostermann mit einer flachen Hereingabe von der rechten Seite Gnabry. Der Stürmer des Bayern München spitzelte den Ball erst an den argentinischen Verteidigern, dann an Torhüter Agustín Marchesín zur Führung vorbei ins Netz (16.).

Leverkusener Havertz und Alario treffen

Auch am zweiten Treffer waren Klostermann und Gnabry beteiligt: Erst gewann der Leipziger den Ball im Pressing, dann legte Gnabry den Ball in die Mitte, wo der mitgelaufene Havertz nur noch einschieben musste (22.). In einer temporeichen ersten Hälfte scheiterte Marcel Halstenberg mit einem Freistoß an der Unterkante der Latte (31.), auf der Gegenseite traf Argentiniens Rodrigo de Paul nur den Pfosten (33.).

In der zweiten Hälfte büßte die Partie an Tempo ein, das deutsche Team spielte nun passiver und verlegte sich auf Umschaltangriffe. Nach einem Konter hatte Can die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber an Marchesín (55.). Wenig später verkürzte der eingewechselte Alario mit einem Kopfballtreffer auf 1:2 (66.). In der Schlussphase drückten die Gäste auf das zweite Tor und kamen durch Lucas Ocampos kurz vor Spielende zum verdienten Ausgleich (85.).

Deutschland - Argentinien 2:2 (2:0)

1:0 Gnabry (16.)

2:0 Havertz (22.)

2:1 Alario (66.)

2:2 Ocampos (85.)

Deutschland: Ter Stegen - Can, Koch, Süle - Klostermann, Havertz (83. Rudy), Kimmich, Halstenberg - Brandt (67. Amiri), Gnabry (72. Serdar), Waldschmidt

Argentinien: Marchesín - Foyth, Otamendi, Rojo (46. Acuña), Tagliafico - Pereyra (76. Saravia), Paredes, de Paul (90.+2 Rodríguez), Correa (46. Ocampos) - Martínez, Dybala (62. Alario)

Schiedsrichter: Turpin (Frankreich)

Gelbe Karten: Kimmich / de Paul, Ocampos, Otamendi

Zuschauer: 45.197