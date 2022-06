14 / 17

Leroy Sané: Die erste gute Aktion des in die Startelf zurückgekehrten Sané vereinte Hoffnung und Tadel, wie so oft in den vergangenen Monaten. Sané wurde im Mittelfeld wunderbar freigespielt, er hatte sehr viel Rasen vor sich. Doch der 26-Jährige zögerte, nutzte seine Schnelligkeit nicht. Mit etwas Glück landete der Ball auf dem rechten Fuß, Sanés Flachschuss ging knapp links am Tor vorbei. Auch wenn nicht alles gelang: Den Schwung aus diesem Spiel sollte er mit in die Sommerpause und in die neue Saison nehmen. Donnarumma parierte Sanés unplatzierten Schuss (39.), wenige Sekunden später spielte er Werner in einer Kontersituation frei (40.). Auch in der zweiten Hälfte war Sané an vielen Offensivaktionen beteiligt, ein erlösender Treffer wollte ihm aber nicht gelingen.