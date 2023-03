Es fiel aber doch noch ein weiterer Treffer vor der Pause, erneut war Füllkrug erfolgreich. Wolf hatte die Vorlage gegeben (33.). Das Tor wurde vom Videoschiedsrichter überprüft, blieb aber bestehen. Füllkrug hatte sogar die Chance auf einen Hattrick, schoss aber Abwehrspieler Luis Advíncula an (44.).

In der zweiten Hälfte blieb die DFB-Auswahl dominant. Erst setzte Serge Gnabry einen Volleyschuss an die Latte, nachdem er sich kurz zuvor im Zweikampf mit Keeper Gallese eine blutige Nase geholt hatte (60.). Dann holte Schlotterbeck einen Elfmeter heraus, den Kai Havertz jedoch an den Pfosten setzte (68.). Es blieb beim 2:0.