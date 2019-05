In acht Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Beim letzten Testspiel vor dem Turnier hat sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Chile in guter Verfassung präsentiert und 2:0 (2:0) gewonnen. Die Tore schossen Kapitänin Alexandra Popp und Carolin Simon.

In der Anfangsphase kam die DFB-Elf zu mehreren Strafraumszenen gegen teils überforderte Chileninnen. Popp war dem Führungstreffer am nächsten, ihr Kopfball nach Flanke von Svenja Huth verfehlte das Tor aber knapp (12. Minute). Kurz darauf wollte Huth vom rechten Flügel aus erneut die Stürmerin des VfL Wolfsburg anspielen. Ihre Hereingabe setzte sie zu hoch für Popp an, doch damit erwischte sie Chiles Torhüterin Christiane Endler auf dem falschen Fuß. Die Latte verhinderte ein Tor für Deutschland (13.).

Das 1:0 fiel schließlich nach einer Ecke von Simon. In der chilenischen Verteidigung herrschte Unordnung, sodass Popp an den Ball kam und diesen mit ihrem stärkeren linken Fuß flach ins Tor schoss (29.).

Kurioses Tor nach missglückter Flanke

Chile blieb weitestgehend harmlos. Nur einmal stimmte in der deutschen Abwehr die Zuweisung nicht, sodass eine Hereingabe Daniela Zamora am Strafraumrand erreichte. Torhüterin Almut Schult war aber zur Stelle (22.). Das zweite Tor für Deutschland war eine Kuriosität: Simon schlug aus dem linken Halbfeld eine Flanke, die so wohl nicht beabsichtigt war, denn der Ball senkte sich ins rechte obere Eck und prallte vom Innenpfosten ins Tor (45.+2).

Auf beiden Seiten gab es im zweiten Durchgang viele Wechsel. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg brachte zunächst Linda Dallmann und Lena Oberdorf in die Partie (46.) und tauschte wenig später Sara Däbritz und Melanie Leupolz auf der Doppelsechs gegen Lena Goeßling und Lina Magull (60.) aus. Die personellen Veränderungen brachten den Spielfluss der Deutschen ins Stocken. Dominant waren sie zwar immer noch, gefährliche Torchancen erspielten sie sich aber nicht mehr.

Deutschland - Chile 2:0 (2:0)

1:0 Popp (29. Minute)

2:0 Simon (45. Minute)

Deutschland: Schult - Gwinn (72. Knaak), Doorsoun, Hegering (46. Oberdorf), Simon - Leopolz (61. Magull), Däbritz (60. Goeßling) - Huth, Marozsan (71. Bühl), Schüller (46. Dallmann) - Popp

Chile: Endler - R. Soto, Sáez, Guerrero (46. López), Galaz - Araya - Aedo, Lara - Zamora, Urrutia (57. Rojas), Balmaceda (90. Huenteo)

Gelbe Karten: Gwinn, Simon

Schiedsrichterin: Lehtovaara