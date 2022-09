4 / 17

Niklas Süle (Abwehr): Ohne den gesperrten Nebenmann Antonio Rüdiger zwangsläufig in eine Art Chefrolle in der Abwehr gerückt. Machte seine Sache über weite Strecken ordentlich, war bei den schnellen Sprints von Sterling aber nicht immer auf der Höhe. In der zweiten Hälfte verlor er in der Druckphase der Engländer vor dem 2:2 den Überblick.