Trocken analysiert: Ein Unentschieden kennt keine Matchwinner. Gäbe es trotzdem einen solchen, Joshua Kimmich wäre ein heißer Kandidat: Deutschlands Nummer Sechs hatte gegen Italien zum Ausgleich getroffen, herausragende 107 Ballkontakte gesammelt und am Ende eines schwülen Abends in Bologna noch die Luft, als Erster selbstkritisch vor dem RTL-Mikrofon zu analysieren, was zum Sieg gefehlt hatte: Vor allem die »Intensität«, allerdings seien die Bedingungen auch nicht für Leistungssport gemacht gewesen: »Vielleicht lag es am Ende auch an der Luftfeuchtigkeit, wir waren das nicht ganz so gewohnt.« Man kann das als Ausrede werten, nach einem Spiel mit Trinkpause und zahlreichen Rutschern auf dem feuchten Rasen ist es allerdings eine durchaus plausibel erscheinende.