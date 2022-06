Die deutsche Nationalmannschaft war am Samstag mit einem Remis gegen Italien in die neue Nations-League-Saison gestartet. In Bologna kam das Team von Trainer Hansi Flick vor 23.754 Zuschauern zu einem 1:1 (0:0). Lorenzo Pellegrini hatte die Gastgeber zunächst in Führung gebracht (70. Minute), eher Joshua Kimmich kurz später ausglich (73.).

Im anderen Spiel der Gruppe 3 der A-Liga hatte Ungarn England 1:0 besiegt und steht nun an der Spitze.