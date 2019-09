Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Tabellenführung in der EM-Qualifikationsgruppe C übernommen. Gegen Nordirland siegte die DFB-Auswahl 2:0 (0:0) und ist nun punktgleich mit dem bisherigen Ersten, hat aber ein besseres Torverhältnis und liegt im direkten Vergleich vorne. Auf Platz drei folgen die Niederlande (neun Punkte, aber ein Spiel weniger absolviert).

Bundestrainer Joachim Löw hatte eine nordirische Mannschaft erwartet, die eher defensiv agieren würde. Eine Fehleinschätzung: Der Gastgeber, mit vier Siegen aus vier Partien mit ordentlich Selbstbewusstsein ausgestattet und von den eigenen Fans angefeuert, setzte die deutsche Mannschaft zu Beginn unter Druck.

Daraus resultierte dann auch die erste Großchance des Spiels. Toni Kroos leitete einen Angriff der Gastgeber mit einem Fehlpass ein. Conor Washington kam frei vor Manuel Neuer zum Schuss, der DFB-Keeper konnte aber parieren (7. Minute).

Viele Schüsse, wenig Ertrag

Es dauerte fast zwanzig Minuten, bis sich das deutsche Team befreien konnte und zu eigenen Möglichkeiten kam. Die Schüsse von Marco Reus (21.), Timo Werner (22.) und Joshua Kimmich (23.) wurden jedoch allesamt geblockt, bei Werners Versuch forderten die DFB-Spieler einen Elfmeter, da der Schuss an die Hand des Gegenspielers ging.

Eine größere Möglichkeit vergab auch Niklas Süle, der den Ball im Fünfmeterraum nicht kontrollieren konnte (27.), Kroos (44.) und Werner scheiterten ebenfalls. Nach einem Fehler von Neuer verpasste auf der anderen Seite erneut Washington (45.).

In der zweiten Hälfte waren die Deutschen dann erfolgreicher: Eine Flanke von Lukas Klostermann wurde von Brandt verlängert, Marcel Halstenberg zog direkt ab und traf sehenswert gegen die Laufrichtung des nordirischen Keepers Bailey Peacock-Farrell - 1:0 (48.).

Dallas mit der Chance zum Ausgleich

Deutschland war nun besser, verpasste aber einen zweiten Treffer. Ein Schuss von Reus wurde geblockt (50.), ein anderer sehenswert von Peacock-Farrell pariert (56.), Serge Gnabry schoss knapp vorbei (52.), und Jonathan Tah verzog nach einer Ecke deutlich (54.). Der eingewechselte Kai Havertz köpfte wenige Zentimeter neben das Tor (69.).

Nordirland hatte sogar noch die Gelegenheit zum Ausgleich, nutzte diese jedoch nicht: Stuart Dallas vergab sie, als er nach einem Querpass von Gavin Whyte aus sechs Metern am langen Eck vorbeischoss (63.). Gnabry sorgte dann in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+2). Es war sein neunter Treffer in zehn Länderspielen.

Nordirland - Deutschland 0:2 (0:0)

0:1 Halstenberg (48.)

0:2 Gnabry (90.+2)

Nordirland: Peacock-Farrell - Dallas, Cathcart, Jonny Evans, Lewis - McNair, Davis, Saville (ab 70. Magennis) - Corry Evans, Washington (ab 83. Lavery), McGinn (ab 59. Whyte)

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter (ab 40. Tah), Süle, Halstenberg - Kimmich, Kroos - Reus (ab 85. Can) - Werner (ab 68. Havertz), Gnabry, Brandt

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Zuschauer: 18.104 (ausverkauft)

Gelbe Karten: McNair, Saville -