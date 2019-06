EM-Qualifikation 8:0 - DFB-Team deklassiert Estland

Das DFB-Team von Aushilfs-Bundestrainer Marcus Sorg hat sein drittes EM-Qualifikationsspiel ohne große Gegenwehr gewonnen. Gegen den Tabellenletzten der Gruppe C, Estland, siegte Deutschland in Mainz 8:0 (5:0). Die Mannschaft aus dem Baltikum war mit der offensiven Spielfreude des Gastgebers völlig überfordert.

Die Partie war relativ schnell entschieden - bereits nach 20 Minuten führten die Deutschen nach Toren von Marco Reus (10. Minute), Serge Gnabry (17.) und Leon Goretzka 3:0. Bis zur Halbzeit erhöhten Ilkay Gündogan per Elfmeter (26.) und erneut Reus mit einem Freistoß in den Winkel (37.).

Seit dem 4:4 nach einer 4:0-Führung gegen Schweden ist man in der DFB-Auswahl vorsichtig mit voreiliger Freude. Doch Estland hatte an diesem Abend keinen Spieler mit Zlatan-Ibrahimovic-Format im Team - und kam erst in der 45. Minute nach einem Freistoß zum ersten eigenen Torschuss, den Keeper Manuel Neuer sicher festhielt.

Sané und das Abseits

Eine mögliche Aufholjagd war spätestens abgeblasen, als Gnabry in der zweiten Hälfte - aus abseitsverdächtiger Position - für den sechsten deutschen Treffer sorgte (62.). Sanés Tor zum vermeintlichen 7:0 wurde hingegen - zu Unrecht - wegen Abseits nicht gegeben (68.).

Der eingewechselte Timo Werner erhöhte dann (79.), bevor erneut ein Sané-Treffer nicht gegeben wurde. Diesmal lag Referee Ali Palabiyik jedoch richtig: Gnabry hatte dem Torhüter Sergei Lepmets in Abseitsposition die Sicht versperrt (81.). Sané durfte doch noch jubeln, stand aber bei seinem Treffer (88.), Sie ahnen es, im Abseits.

Deutschland - Estland 8:0 (5:0)

1:0 Reus (10.)

2:0 Gnabry (17.)

3:0 Goretzka (20.)

4:0 Gündogan (26., Foulelfmeter)

5:0 Reus (37.)

6:0 Gnabry (62.)

7:0 Werner (79.)

8:0 Sané (88.)

Deutschland: Neuer - Kehrer, Ginter, Süle, N. Schulz (ab 46. Minute Halstenberg) - Kimmich, Goretzka , Gündogan (ab 52. Draxler) - Gnabry, Reus (ab 65. Werner), L. Sané

Estland: Lepmets - Teniste, Tamm, Vihmann, Mets, Pikk - Kams, Ar. Dmitrijev (ab 59. Minute Käit), Vassiljev (ab 82. Minute Kreida), S. Puri - Zenjov (ab 71. Minute Ojamaa)

Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)