EM-Qualifikation Zwei Tore und ein Neuer-Dribbling - Deutschland siegt in Weißrussland

Die DFB-Auswahl hat auch ihr drittes Spiel der EM-Qualifikation gewonnen. In Abwesenheit von Bundestrainer Joachim Löw, der wegen einer Sportverletzung zu Hause geblieben war, siegte das Team in Weißrussland 2:0 (1:0). An der Seitenlinie vertrat Co-Trainer Marcus Sorg seinen Chef.

Die erste Hälfte hatte im Grunde nur drei Highlights zu bieten. Das erste war die Führung der Deutschen: Das DFB-Team presste die Weißrussen bereits an deren Strafraum - und gewann im Mittelfeld den Ball. Joshua Kimmich spielte in den Lauf von Leroy Sané und der Angreifer erzielte das 1:0 (12. Minute).

Für die beiden anderen Höhepunkte war DFB-Torhüter Manuel Neuer verantwortlich. Zunächst lenkte der Keeper einen Kopfball von Nikita Naumov mit einem beeindruckenden Reflex über die Latte (31.). Dann dribbelte er an der eigenen Eckfahne einen Gegenspieler aus und spielte den Ball locker zum Mitspieler (33.).

In der zweiten Hälfte brauchte Deutschland ein wenig bis zur nächsten guten Chance, doch dann spielte Matthias Ginter den Ball in den Lauf von Marco Reus - und der Dortmunder verwandelte ohne Probleme (62.). Sané traf in der 84. Minute noch mit einem Kopfball den Pfosten, ein weiteres Tor fiel allerdings nicht mehr.

Weißrussland - Deutschland 0:2 (0:1)

0:1 Sané (12.)

0:2 Reus (62.)

Weißrussland: Gutor - Schitow, Poljakow, Martynowitsch, Naumow, Wolodko - Gromyko (ab 57. Korsun), Majewski, Drahun - Kowalew (ab 69. Gordeitschuk), Laptew (ab 62. Skawysch

Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, Tah - Klostermann, Kimmich, Gündogan (ab 81. Goretzka), Schulz - Gnabry (ab 71. Draxler), Reus (ab 76. Brandt), Sané

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Zuschauer: 10.000

Gelbe Karten: Schitow, Korsun -