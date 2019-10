Der neue DFB-Star: Luca Waldschmidt kam in 90 Minuten auf einen Torschuss. Robin Koch verschätzte sich als zentraler Abwehrspieler beim Gegentreffer von Lucas Alario. Die Debütanten der deutschen Nationalmannschaft reihten sich grundsätzlich gut ein, reelle EM-Chancen haben die beiden Freiburger jedoch nicht. Bei anhaltender Gesundheit sicher dabei sein wird jedoch Serge Gnabry. In seinem elften Länderspiel erzielte der Münchner sein zehntes Tor, war an vielen Offensivaktionen beteiligt und unterstrich seine herausragende Form.

Das Ergebnis: Das DFB-Team führte mit zwei Toren, am Ende reichte es doch nur zu einem 2:2 (2:0). Lesen Sie hier den Spielbericht.

Ina FASSBENDER/AFP Die Schweigeminute in Dortmund wurde von dieser Anzeige untermalt

Schweigeminute statt Absage: An einem Tag, an dem bei einer vermutlich rechtsextremen und antisemitischen Attacke in Halle zwei Menschen sterben, sollte jedes Fußballspiel, jede größere Sportveranstaltung in Deutschland abgesagt werden. Solch eine Absage hätte einen hohen symbolischen Wert. Der DFB, vor knapp vier Jahren mit der Nationalmannschaft selbst Ziel eines terroristischen Attentats, entschied sich - wenig überraschend - vor dem Test gegen Argentinien stattdessen für eine Schweigeminute. Dabei tendierte der sportliche Wert angesichts der vielen Spielerabsagen auf beiden Seiten gen Null.

Weltmeisterfreie Zone: Der Albiceleste fehlten unter anderem Lionel Messi, Ángel di María und Sergio Agüero. Bundestrainer Joachim Löw trat erstmals seit dem Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien ohne einen Spieler aus dem WM-Kader an. Neben zahlreichen Stammspielern fiel auch kurzfristig der eingeplante Debütant Niklas Stark aus und wurde durch den nächsten Debütanten Koch ersetzt. Für den Freiburger wird das wie für Waldschmidt ein unvergesslicher Abend gewesen sein - aber im Hinblick auf die EM 2020 bot dieses Spiel kaum Erkenntnisse. Das sahen auch die Zuschauer in Dortmund bei Eintrittspreisen von zehn bis 100 Euro so. So leer war das Stadion zuletzt bei der BVB-Saisoneröffnung 2018.

Spinner brüllt in die Gedenkminute „Einigkeit und Recht und Freiheit“. Erntet dafür ein herzhaftes „Halt die Fresse!“ Das gibt verdienten Applaus. #gerarg — Marcus Bark (@Reporter_vorOrt) October 9, 2019

"Halt die Fresse": 42.000 Zuschauer füllten das Westfalenstadion zu zwei Dritteln, darunter war ein Unverbesserlicher. Während der Schweigeminute stimmte dieser Zuschauer mit "Einigkeit und Recht und Freiheit" die ersten Klänge der deutschen Nationalhymne an, wurde aber umgehend von einem anderen Fan zur Räson gebracht.

Erste Hälfte: Bei aller Kritik am sportlichen Wert solcher Testspiele im Oktober zeigte das DFB-Team überzeugenden Offensivfußball. Nach schöner Vorarbeit von Lukas Klostermann erzielte Gnabry die Führung, wenig später wurde das ebenfalls im Umbau befindliche argentinische Team ausgekontert. Klostermann eroberte den Ball, passte rechts hinaus auf Gnabry und der Münchner legte quer für den durchgestarteten Kai Havertz, der sein erstes Länderspieltor erzielte (22.). Marcel Halstenberg traf mit einem Freistoß noch die Latte (31.), auf der anderen Seite testete Rodrigo de Paul mit einem Weitschuss auch die Standfestigkeit des Dortmunder Aluminiums (33.).

Zweite Hälfte: Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni wechselte insgesamt fünfmal, sein Team wurde dadurch deutlich besser. Gleichzeitig unterliefen der deutschen Mannschaft mehr Fehler in der Defensive. Ausdruck dieser Veränderung war der Anschlusstreffer des eingewechselten Leverkusener Stürmers Lucas Alario (66.). In der Schlussphase wurde die Überlegenheit der Albiceleste immer größer. Alario bereitete auch den Ausgleich durch Lucas Ocampos vor (85.).

Erkenntnis des Spiels: Tja. Die Zufriedenheit auf Seiten des Bundestrainer wird angesichts der Leistung im ersten Durchgang stattlich sein. Doch Marco Reus, Leroy Sané, Toni Kroos, Leon Goretzka, Nico Schulz, Julian Draxler, Timo Werner und Ilkay Gündogan werden nach und nach zurückkehren. Und erst dann wird im kommenden Jahr die EM-Formation gefunden werden.

Deutschland - Argentinien 2:2 (2:0)

1:0 Gnabry (16.)

2:0 Havertz (22.)

2:1 Alario (66.)

2:2 Ocampos (85.)

Deutschland: Ter Stegen - Süle, Koch, Can - Klostermann, Kimmich, Havertz (83. Rudy), Halstenberg - Gnabry (72. Serdar), Waldschmidt, Brandt (67. Amiri)

Argentinien: Marchesín - Foyth, Otamendi, Rojo (46. Acuna), Tagliafico - Paredes, - Pereyra (76. Saravia), Correa (46. Ocampos), de Paul (90.+3 Rodriguez) - Dybala (62. Alario), Martínez

Schiedsrichter: Turpin

Gelbe Karten: Kimmich - Otamendi, de Paul, Ocampos

Zuschauer: 45.197