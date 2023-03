Emre Can überzeugt beim DFB-Test gegen Belgien Die Grätschenfrage

Der Wolf ist dem Wolf ein Wolf: Das Gros der Mitschuld traf dabei Marius Wolf, der den starken Eindruck aus seinem ersten Länderspiel im zweiten Versuch nicht bestätigen konnte. Der BVB-Profi war erst zu weit ins Zentrum eingerückt, schloss die Lücke zu Carrasco dann aber mit so viel Tempo, dass er nach einem Haken des Belgiers schon kein Faktor mehr war. Auch Hertha BSC-Angreifer Dodi Lukébakio ließ Wolf später böse aussteigen, zum Glück des Dortmunders ließ Lukébakio die daraus folgende Großchance im Konter liegen (19. Minute).

Zwei Eingriffe: »Wir waren zu verhalten, wir waren zu passiv, wir haben einfach den Gegner nicht unter Druck setzen können«, sagte Bundestrainer Flick später im RTL-Interview zur Anfangsphase. Die wurde durch das 0:2 noch bitterer, vor dem Joshua Kimmich und Leon Goretzka einen zweiten Ball nicht verteidigen konnten und so Belgiens Star-Spielmacher Kevin De Bruyne die Möglichkeit gaben, Lukaku zu bedienen (9.). Nach einer halben Stunde hatte Flick dann genug, nicht nur wich Florian Wirtz für Debütant Felix Nmecha, auch Goretzka ging und machte Platz für Can. Eine Fußverletzung Goretzkas schien die Entscheidung besiegelt zu haben, warm gemacht hatte sich Can aber zuvor schon. Und siehe da: Das Spiel wurde besser, Niclas Füllkrug verkürzte noch vor dem Seitenwechsel per Handelfmeter (44.).