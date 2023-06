Länderspiel gegen Kolumbien Das DFB-Team kassiert die nächste Pleite

Cuadrado an beiden Toren beteiligt

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel der deutschen Mannschaft zunächst nicht besser. Symptomatisch war dabei ein Angriff in der 49. Minute, als Leroy Sané – neben Thiaw und Leon Goretzka der dritte Ex-Schalker in der Startelf – einen herausragenden Pass in die Tiefe in den Lauf von Gosens spielte. Die kolumbianische Abwehr war auseinandergerissen, Gosens nahm den Ball an und spielte einen Rückpass auf Havertz, der den Ball im Glauben eines sich nähernden Mitspielers durch die Beine ließ. Nur da war kein Mitspieler.