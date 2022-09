Schweigeminute für die Queen: Während man in anderen Fußballstadien in den vergangenen Tagen auch mal hämisch auf den Tod von Queen Elizabeth II. (»Lizzy's in a Box«, »If you hate the royal family clap your hands«) reagierte, blieb es im Wembleystadion bei der Trauerminute für die Verstorbene still. Von den mehr als 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war kein Wort zu hören.