Jubel über 8:0-Erfolg des DFB-Teams Ein brüchiger Frieden

Irgendwann hatten sie es auf der Ehrentribüne aufgegeben. Am Anfang waren die Damen und Herren von DFB-Manager Oliver Bierhoff bis Ex-Nationalspielerin Célia Sasic noch bei jedem Tor gesammelt aufgesprungen, bei Treffer sieben oder acht jedoch standen sie nur noch vereinzelt auf ihren Stühlen. Einige bleiben sitzen, sie hatten genug gejubelt. Für das Feierpublikum in Mainz war es an diesem Abend vermutlich anstrengender als auf dem Rasen. Dort wurde allerdings auch 90 Minuten gefeiert, die Rückkehr der Lust.

Sie werden beim DFB genug Vernunft walten lassen, um dieses 8:0 über Estland richtig einzuordnen. Selten hatte die deutsche Mannschaft in den vergangenen Jahren einen so in allen Belangen unterlegenen Gegner, die bedauernswerten Esten hätten an diesem Abend gar Probleme gehabt, dem Vergleich mit Teams wie San Marino oder Gibraltar standzuhalten. So schwindelig wurden die Gäste von der DFB-Elf gespielt. Die Partie erinnerte an die ganz, ganz alten Zeiten, als die Nationalmannschaft ihre acht Tore gegen Malta machte und selbst Berti Vogts ein Kopfballtor gelang.

Dennoch: Auch gegen eine solche Mannschaft muss man erst einmal acht Tore erzielen. Und das ging nur, weil die deutsche Offensive von Beginn an unbändig spielfreudig war. Marco Reus und Ilkay Gündogan legten noch einmal nachdrückliche Beweise vor, wie sehr sie durch ihre schweren Verletzungen der DFB-Auswahl in manchen Situationen der Vergangenheit gefehlt haben. Von beiden angetrieben war ein Team zu sehen, das Freude am Fußballspiel vermittelte. Ein vergangen geglaubtes Gefühl. Mainz, wie es singt und lacht.

Abend hätte auch Löws Popularität gutgetan

"Dieses Team ist so unglaublich gewillt", sagte Aushilfstrainer Marcus Sorg anschließend, und er fügte an: "Da wächst was zusammen, das hat man hoffentlich gesehen." Es gehört zu den Anekdoten, dass Sorg, der getreue Assistent, jetzt mit dieser Renaissance verbunden wird. Joachim Löw saß daheim und war nach seinem Sportunfall zum Zuschauen verurteilt. Ein solcher Abend hätte auch seinen Popularitätswerten gutgetan.

Vor genau einem Jahr ist die deutsche Delegation nach Russland zur WM angereist, Weltmeister war man damals noch und wollte den Titel vom trostlosen Quartier Watutinki aus verteidigen. Es wurde ein Desaster auf vielen Ebenen, ein Jahr später ist von all dem Mehltau des Vorsommers nicht mehr so viel zu merken. Das Team hat sein Gesicht deutlich verändert, und was noch viel wichtiger ist: Es hat sein Spiel verändert. Serge Gnabry, Leroy Sané, aber auch Thilo Kehrer und Joshua Kimmich auf neuer Position stehen für einen Spielstil, der dazu in der Lage ist, Team und Zuschauer wieder miteinander zu versöhnen.

In Mainz waren schon wieder all die Rituale aus der guten Löw-Zeit zu beobachten: Das Publikum begleitete jede gelungene Aktion mit Extrabeifall, die Welle schwappte schon nach 30 Minuten - die Zuschauer hatten ihren Frieden mit dieser Mannschaft gemacht. Heile heile Gänsje, ist bald wieder gut. Jeder in Mainz kennt das.

"Wir stehen am Anfang einer Entwicklung"

Noch ist es allerdings ein brüchiger Frieden, noch ist nicht alles gut, ab September warten wieder schwierigere Aufgaben auf die Elf, dann geht es zum Rückspiel gegen die Niederlande und gegen die in der Tabelle bislang noch verlustpunktfreien Nordiren. In der jetzigen Gemütslage würde man vermuten, dass der Mannschaft dann auch der eine oder andere Rückschlag verziehen wird. Aber alles ohne Garantie.

"Wir stehen am Anfang einer Entwicklung", hat Sorg das Länderspieljahr 2018/2019 bilanziert. Es ehrt den Interimscoach, dass er so vorsichtig formuliert. Aber man darf ihm ruhig widersprechen: Diese Mannschaft hat schon ein Stück der Entwicklung hinter sich. Der wichtige Erfolg in Amsterdam im März, das couragierte Gegenhalten gegen Weltmeister Frankreich im Oktober, die wiedergefundene Form von Torwart Manuel Neuer, die stark verbesserte Chancenverwertung gegen die Esten - das alles werden sie beim DFB zurecht als Fortschritte bewerten können.

Allerdings wurde gegen Frankreich am Ende doch noch verloren, in den Niederlanden hatte die Mannschaft eine deutliche Schwächephase in der zweiten Hälfte zu überstehen. Das Gerüst, es wackelt noch, es ist noch labil, aber es ist immerhin als ein Gerüst erkennbar. Schon der Herbst wird zeigen, was der Architekt daraus machen kann. In exakt einem Jahr beginnt die Fußball-EM. Wer dann kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Deutschland - Estland 8:0 (5:0)

1:0 Reus (10.)

2:0 Gnabry (17.)

3:0 Goretzka (20.)

4:0 Gündogan (26., Foulelfmeter)

5:0 Reus (37.)

6:0 Gnabry (62.)

7:0 Werner (79.)

8:0 Sané (88.)

Deutschland: Neuer - Kehrer, Ginter, Süle, N. Schulz (ab 46. Minute Halstenberg) - Kimmich, Goretzka , Gündogan (ab 52. Draxler) - Gnabry, Reus (ab 65. Werner), L. Sané Estland: Lepmets - Teniste, Tamm, Vihmann, Mets, Pikk - Kams, Ar. Dmitrijev (ab 59. Minute Käit), Vassiljev (ab 82. Minute Kreida), S. Puri - Zenjov (ab 71. Minute Ojamaa) Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)

Zuschauer: 26.050 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - Tamm