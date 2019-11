DFB-Elf in der Einzelkritik Wohl dem, der noch ein paar Weltmeister hat

Viele Möglichkeiten, sich zu bewähren, haben die Nationalspieler nicht mehr. Es sind nur noch drei Länderspiele bis zur Nominierung des EM-Kaders im Mai kommenden Jahres. Eine geregelte Vorbereitung hat aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle in diesem Herbst kaum stattfinden können.

Insofern muss der Bundestrainer auch aus solchen Partien wie dem 4:0 (1:0)-Sieg gegen Weißrussland seine Erkenntnisse ziehen. Auch wenn es eine Partie war, die auf den ersten Blick wenig Schlüsse auf ein Turnierspiel zulässt. Der Gegner war willig, aber schwach, die Qualifikation schon vor dem Spiel so gut wie sicher. Das merkte man einigen im Team an, der letzte Einsatz war nicht in jeder Szene spürbar.

So waren es die drei verbliebenen Weltmeister im Team, denen es oblag, einzelne Glanzlichter zu setzen. Manuel Neuer, Matthias Ginter und Toni Kroos waren die Besten am Samstag. Vielleicht zeigt es sich ja doch gerade in solchen vermeintlich wenig relevanten Spielen, auf wen Joachim Löw im Ernstfall bauen kann.

Die Leistungen der DFB-Spieler in der Einzelkritik: