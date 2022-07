13 / 24

Lena Lattwein

Mittelfeld

Laut Oberdorf ist Lattwein das »Brain« im Team, sie wisse so viel, dass sie ohne Joker bei »Wer wird Millionär?« die Million gewinnen würde. Beheimatet auf dem Platz ist Lattwein im zentralen Mittelfeld, wo die Konkurrenz im DFB-Team groß ist. Ihr Trumpf: Sie ist vielseitig, zweikampfstark und kann zur Not auch in der Abwehr aushelfen. Bei Wolfsburg ist die 22-jährige Stammspielerin, und zum Ende der Saison zeigte sie sich mit fünf Treffern in fünf Bundesligaspielen in beeindruckender Form. Lattwein ist normalerweise keine Kandidatin für einen Startplatz, rechnen sollte man mit ihr allerdings.

Rückennummer 4

geb. am 2. Mai 2000

Klub: VfL Wolfsburg

17 Länderspiele, 0 Tore