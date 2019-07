Deutschlands U21 bei der EM Die Lehren einer Niederlage

Am Ende lagen Glück und Unglück doch sehr nah beieinander. Vorne, vor dem Siegerpodest, da feierten die Spanier. In einer Jubeltraube hüpften und tanzten die frischgebackenen Europameister, manchmal hörte man ihre Freudenschreie. Einige Meter dahinter kauerten Benjamin Henrichs und Nadiem Amiri auf dem Rasen, zwei der deutschen U21-Nationalspieler, die wenige Minuten zuvor das EM-Finale verloren hatten. Zunächst saßen sie still nebeneinander - dann fielen sie sich in die Arme.

Solche Bilder gehören zu Endspielen, die ihre Teilnehmer unweigerlich in zwei gegensätzliche Gefühlslagen versetzen. Vor zwei Jahren waren die Rollen noch anders verteilt gewesen, da hatte Deutschland knapp gegen Spanien gewonnen. Diesmal jubelten nur die Spanier, auch wenn sie nach Amiris Treffer in der Schlussphase noch einmal bangen mussten.

Sobald sich der erste Frust gelegt habe, sagte der U21-Trainer Stefan Kuntz, würden seine Spieler schon merken, "dass sie ganz viele positive Dinge mitnehmen" würden, die ihnen in ihrer Karriere noch "unwahrscheinlich helfen werden".

Losglück und Auftaktsiege

Begonnen hatte die Endrunde für Deutschland mit einem sicheren Sieg gegen Dänemark, es folgte ein 6:1 gegen Serbien und zum Abschluss der Vorrunde ein 1:1 gegen Österreich, das reichte für Platz eins.

Im Halbfinale gewann die U21 dann die "Hitzeschlacht" von Bologna gegen Rumänien 4:2, nachdem sie zur Halbzeit noch die unterlegene Mannschaft und in Rückstand gewesen war. Das Endspiel gegen Spanien war dann Spiel fünf, und es war das erste, das verloren ging.

Alessandro Sabattini / Getty Images Mit zwei Toren hatte Amiri großen Anteil am Halbfinalsieg gegen Rumänien

Zur Geschichte der deutschen Leistung bei dieser EM gehört aber auch, dass die U21 Monate vor Turnierbeginn von Losfee Andrea Pirlo die leichteste Gruppe B zugelost bekam: Dänemark, Serbien, von Kuntz kurzerhand zum Favoriten der Gruppe erhoben, und Österreich.

In der Gruppe A beispielsweise scheiterte Gastgeber Italien, das mit dem vielleicht stärksten Kader angereist war, schon in der Vorrunde. Stattdessen kam Spanien weiter. Ein ähnliches Schicksal ereilte England in der Gruppe C, die Rumänien vor Frankreich gewann.

Lob vom Bundestrainer

Zum Endspiel war auch der Bundestrainer Joachim Löw angereist. Er hätte ein sehr gutes Spiel gesehen, sagte er, und dass die Leistung der U21 ihm sehr imponiert hätte: "Die Mannschaft hat insgesamt ein super Turnier gespielt." Der 59-Jährige sagte dann auch noch einen Satz, der zwar nicht besonders originell klingt, aber zu solch einem Abend doch irgendwie passt. Man könne auch "aus einer Niederlage Erkenntnisse ziehen".

Etwa, dass die Spieler sich noch zu viele individuelle Fehler leisten, die von starken Gegnern wie Spaniern gnadenlos ausgenutzt werden. Torhüter Alexander Nübel beispielsweise hat zwar immenses Talent und pariert manchmal Schüsse, die kaum zu halten sind. Doch dem 22-Jährigen unterlaufen noch regelmäßig Fehler: Gegen Österreich hatte er einen Elfmeter verschuldet, gegen Spanien ließ er einen Schuss von Fabián nach vorne prallen, Dani Olmo staubte zum 2:0 ab.

Miguel MEDINA / AFP Nübels Fehler erinnerte an Oliver Kahn im WM-Finale 2002

Trotzdem könnte Nübel zu den Spielern gehören, die in nicht allzu ferner Zukunft bei der A-Nationalmannschaft auftauchen. Lukas Klostermann und Jonathan Tah waren zuletzt schon oft dabei, auch Maximilian Eggestein hat Löw bereits nominiert, nur spielen ließ er ihn noch nicht. Alle Spieler, die bei der U21-EM im Kader waren, könnten "auch mal oben ankommen", sagte Löw.

Waldschmidts Positionswechsel

Womöglich hat der Bundestrainer in diesem Moment auch an Florian Neuhaus gedacht. Er bringt vieles mit, was bei der A-Nationalmannschaft auf seiner Position im zentralen Mittelfeld gefragt ist: Technik, Spielverständnis, das Gefühl für den Raum im Rücken der gegnerischen Abwehr.

Und dann ist da noch Luca Waldschmidt, nicht nur mit sieben Treffern Torschützenkönig bei dieser EM, sondern gemeinsam mit dem Ex-Hamburger Marcus Berg auch der erfolgreichste Torschütze jemals bei einer kontinentalen U21-Endrunde. Bei seinem Klub, dem SC Freiburg, hatte Waldschmidt meist als hängende Spitze gespielt statt als zentraler Angreifer. Doch im Nationalteam ließ ihn Kuntz nun als Mittelstürmer mit sehr viel Freiraum agieren - und die Quote des 23-Jährigen gibt dem Trainer Recht.

Als der Trainer Stefan Kuntz gefragt wurde, worüber er sich denn zuletzt gefreut habe, sagte er: "Dass wir gezeigt haben, dass die deutschen Talente mit allen Talenten in Europa mithalten können."