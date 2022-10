In der Saison 2021/2022 hätten die Schiedsrichter 911 Amateurspiele abbrechen müssen, teilte der DFB am Mittwoch mit. So viele wie noch nie in einer Saison.

Die über die vergangenen Jahre stabile Quote der Abbrüche stieg von 0,05 auf 0,075 Prozent. Umgerechnet bedeutet das: Im Schnitt wurde jedes 1339. Spiel in der vergangenen Saison abgebrochen. »Es gibt offenkundig mehr hocheskalierte Konflikte als vor Corona«, sagte die Kriminologin Thaya Vester, die zu Gewaltvorkommnissen im Amateurfußball forscht.