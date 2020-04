Prozess verjährt DFB arbeitet "Sommermärchen-Affäre" noch einmal auf

Am 27. April tritt die Verjährung im Prozess um die WM-Vergabe 2006 in Kraft. Weil das Verfahren seit März ruht, wird es zu keiner Entscheidung kommen. Der DFB-Präsident will sich "damit nicht abfinden".