Hansi Flick, Bundestrainer

»Wir haben keinen Schuss mehr frei.«

Sechs Worte des Bundestrainers, die die Brisanz verdeutlichen. Deutschland steht schon jetzt in einem kleinen Endspiel – und das drei Wochen vor dem eigentlichen WM-Finale. Im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien droht das zweite Vorrunden-Aus in Folge.

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredaktion

»Die einzige Hoffnung, finde ich, die sie haben, ist, dass jetzt keiner mehr so viel von Ihnen erwartet, glaube ich. Und das vielleicht die Spanier auch denken, na ja, gut, wir gehen mit so einem 7 zu 0 rein und die Deutschen mit einer Niederlage. Eigentlich kann uns nicht mehr viel passieren und dann passiert vielleicht dann was. »

Wichtig wird sein, dass die deutsche Elf gegen Spanien geschlossen auftritt. Nach der Enttäuschung gegen Japan kritisierte unter anderem Ilkay Gündogan ungeschönt und öffentlich Mannschaftskollegen, ohne diese namentlich zu nennen. Man konnte den Eindruck gewinnen, es stimmt was nicht im Team.

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredaktion

»An der Stimmung liegt's nicht. Und ich glaube, es liegt auch nicht daran, dass das Team in Grüppchen zerfallen ist oder so, wie es 2018 ja ganz offensichtlich der Fall war. Ich glaube, es liegt eher so an der fehlenden Uneingespieltheit dieser Mannschaft, also dieser Vorbereitungszeit, die sonst die Nationalmannschaft hatte, diese zwei Wochen vor dem Turnier. Ich glaube, die waren immer extrem wichtig. Die waren 2014 ganz entscheidend und die fehlen halt jetzt.«

Die Stimmung unter den Fans in Deutschland ist nach dem misslungenen Auftakt im Keller. Und vor Ort sieht es kaum besser aus. Die deutsche Fan-Kolonie in Katar ist wesentlich kleiner als bei früheren Turnieren. Dazu kommt: Der deutsche Blick auf die WM ist bei weitem negativer als in vielen anderen Ländern. Vor allem die Fans aus anderen Kontinenten sind in gewohnter Stärke gekommen.

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredaktion

»Ich habe viele Fans gesprochen aus ganz unterschiedlichen Ländern, die schon auch kritisch auf diese WM gucken, aber eher so kritisch auf den FIFA-Blick. Also eher kritisch auf die FIFA schauen als auf den Ausrichter. Aber die trotzdem diesen Spagat irgendwie versuchen hinzubekommen sagen wir feiern hier trotzdem und das ist trotzdem noch Fußball und das ist unser Sport. Und die WM ist einfach ein großes Fest. «

Und die Organisation? Bei der WM in Russland 2018 waren die großen Entfernungen zu den Spielorten ein Thema. Katar rühmt sich jetzt als WM der kurzen Wege. Stimmt das so?

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredaktion

»Natürlich sind alle Stadien oder fast alle Stadien in einer Stadt. Insofern kann man natürlich von kurzen Wegen reden. Die Wege zum Stadion, die werden natürlich auch teilweise künstlich lang, länger gemacht. Dadurch, dass sie so Längssysteme eingebaut haben, mit denen die Massen, mit denen man wahrscheinlich gerechnet hat, durch die Stadien kilometerweit in Umwegen in so Schlangen gelenkt werden. Manchmal sind diese Massen aber gar nicht da und man muss trotzdem diese gewaltigen Umwege machen.«

Klimatisch sind die Bedingungen jetzt im November in Katar vergleichbar mit dem Sommer in Europa – aus diesem Grund wurde die WM schließlich verlegt. Für die Spieler also alles kein Problem. Anders sieht es bei den Journalisten aus.

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredaktion

»Was das eher etwas anstrengend macht, sind die Klimatisierungsbemühungen der Kataris die Stadien runterzukühlen auf 18, 19 Grad. Also gerade das Khalifa-Stadion, wo Deutschland gespielt hat gegen Japan, da haben die Gebläse wirklich alles gegeben. Da hätte man wirklich mit dem Hoodie auftauchen müssen oder mit einem dickeren Pulli.

Mit der Nachhaltigkeit, die im Vorfeld von den katarischen Gastgebern so gepriesen wurde, hat das wenig zu tun. Die WM in Katar wird weiter viel Anlass für Diskussionen bieten. Nicht nur über die deutsche Mannschaft.