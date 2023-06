DFB-Pleite im Test gegen Kolumbien Ob sie das noch geflickt kriegen?

Wake Me Up When September Ends: Nun ist Kolumbien (zuvor fünf Siege, zwei Remis in sieben Spielen unter Trainer Néstor Lorenzo) kein leichter Gegner. Es kann allerdings auch nicht der Anspruch der deutschen Nationalmannschaft sein, in Länderspielen nur gegen die kleinen Nationen zu bestehen. »Im September wird alles ganz anders ausschauen«, hatte Flick vor dem Spiel gesagt. Worte, an denen Flick sich wird messen lassen müssen. Gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) stehen die nächsten Länderspiele an.