2 / 17

David Raum (Abwehr): Der Hoffenheimer konnte den starken England-Eindruck nicht fortführen. Er kam schlecht in die Partie und ließ sich beim 0:1 von Attila Fiola überlaufen. Auch danach passierte viel in seinem Rücken. Dass der Lautstärke-Pegel im Puskás-Stadion immer wieder mal hochging, lag auch an seiner Unsicherheit, die in der zweiten Hälfte weniger auffiel. Seine große Stärke ist die Offensivarbeit, in der 40. Minute hätte er beinahe die Führung erzielt.