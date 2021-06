DFB-Elf gewinnt U21-EM Genau so macht man sich einen Namen

Sie spielen in Gent und Anderlecht, in Fürth und Bielefeld: Die deutschen U21-Junioren waren keine Stars vor dieser EM. Nun sind sie es. Wegen des Titels, aber auch wegen der Art und Weise, in der sie aufgetreten sind.