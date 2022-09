7 / 16

Ilkay Gündoğan (Mittelfeld, bis 70. Minute): Umtriebig war er, das kennt man von dem City-Profi. Er hatte mehr Struktur in seinem Spiel als Kimmich, aber auch ihm gelang es vor allem am Anfang zu wenig, um das Offensivspiel anzukurbeln. Das nach dem Wechsel mehr Druck im deutschen Spiel war, lag allerdings vor allem an ihm. Es ist dennoch das alte Gündogan-Lied in der DFB-Elf: Er hat so viele Qualitäten, er spielt sie zu selten aus. Ausgewechselt nach 70 Minuten für Jamal Musiala.