Gemäß einer Rangliste des französischen Fachmagazins »France Football« vor der WM 2022 in Katar war Flick bis vor Kurzem der bestbezahlte Nationalcoach der Welt, seine Bezüge werden auf 6 bis 6,5 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Damit führte der ehemalige Trainer des FC Bayern München das Ranking vor Englands Gareth Southgate (5,8 Millionen Euro/Jahr) und Frankreichs Didier Deschamps (3,8 Millionen Euro/Jahr) an. Erst vor wenigen Wochen überholte Roberto Mancini das Trio: Der Italiener, der die Squadra Azzurra zuletzt gegen einen Vierjahresvertrag in Saudi-Arabien eingetauscht hatte, soll in seinem neuen Job Medienberichten zufolge 25 bis 30 Millionen Euro im Jahr verdienen.