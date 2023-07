Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat sich auf eine Motto-Armbinde für die am Donnerstag startende WM in Australien und Neuseeland geeinigt. Wie Kapitänin Alexandra Popp am Mittwoch im Teamquartier im australischen Wyong sagte, werde man mit der Kapitänsbinde auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen.