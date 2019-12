Wenn die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 31. März des kommenden Jahres in Nürnberg zum Testspiel gegen Italien antritt, sollen Zuschauer nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder Tickets für Stehplätze kaufen können. Das kündigte DFB-Präsident Fritz Keller in einem Beitrag für das Magazin "Kicker" an: "Denn Fußball ist für jeden da. Und muss für jeden erschwinglich sein."

So idealistisch die Maßnahme auch verpackt ist - sie ist eine Reaktion auf ein anhaltendes Problem des Verbands: den Zuschauerschwund bei Spielen der Nationalmannschaft und die damit einhergehende verschlechterte Stimmung in den Stadien.

Schon vor der Weltmeisterschaft 2018 hatte der DFB mit einen Zuschauerrückgang bei Länderspielen zu kämpfen, nach dem Vorrunden-Aus in Russland war das Zuschauerinteresse noch einmal deutlich gesunken. Die Partien wurden in zunehmend kleineren Stadien ausgetragen, doch auch diese waren nicht immer ausverkauft. Fans beklagen anhaltend hohe Ticketpreise.

Erster Test bereits erfolgt

Der Deutsche Fußball-Bund nehme die Anliegen aus Fankreisen ernst, schrieb Keller. Einen ersten Test mit Stehplätzen hatte es im November in Freiburg gegeben, wo das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Auswahl gegen Belgien ausverkauft war. Die Tickets kosteten fünf Euro. Die Uefa hatte diesem Test im Vorfeld zugestimmt. Wie hoch der Preis für Stehplatztickets bei der A-Nationalmannschaft sein wird, ist noch unklar.

Im Jahr 1998 hatten der Weltverband Fifa und der europäische Verband Uefa festgelegt, dass bei internationalen Spielen ausschließlich Sitzplätze zugelassen sind. Das Verbot gilt seitdem sowohl für Vereinswettbewerbe wie auch für Länderspiele und folgt dem Vorbild des britischen Fußballs, wo seit der Hillsborough-Katastrophe am 15. April 1989 Stehplätze aus den Stadien verbannt worden sind.

Auch auf eine weitere Kritik nahm Keller Bezug: die späten Anstoßzeiten. "Niemals aus den Augen verlieren werden wir, dass unter unseren Zuschauern weiterhin viele Familien mit Kindern sind", sagte der 62-Jährige. "Es gab ja in der Vergangenheit schon das eine oder andere Familien-Länderspiel mit einer früheren Anstoßzeit und familiengerechten Eintrittspreisen. Ich würde mich freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr ein solches ausrichten würden." Konkret wurde er jedoch nicht.