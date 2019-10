Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat offiziell den Mannschaftsrat abgeschafft. "Gemeinsam mit den Spielern haben wir besprochen, dass ein klassischer Mannschaftsrat alter Prägung nicht mehr passend für unser Miteinander ist", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff der "Sport Bild". Der Schritt hatte sich in den vergangenen Monaten angedeutet. Bereits im Juni hatte Kapitän Manuel Neuer berichtet, es gebe lediglich "verschiedene Runden", in denen "themenbezogen" Teambelange besprochen würden.

Bierhoff sagte, der Schritt sei auch "Ausdruck von gegenseitigem Vertrauen und gelebten flachen Hierarchien bei der Nationalmannschaft". Teammanager Thomas Beheshti sagte: "Außerhalb der Länderspielphasen informieren und kommunizieren wir über unsere App. So halten wir uns gegenseitig ständig auf dem Laufenden."

Der Mannschaftsrat war über viele Jahre eine feste Institution beim DFB und wurde meistens von den Spielern gebildet, die in der Hierarchie der Mannschaft weit oben standen. Er war unter anderem einbezogen, wenn es darum ging, die Prämien vor einem Turnier für die Spieler auszuhandeln. Bei der WM in Russland zählten noch Jérôme Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels zum Mannschaftsrat. Nachdem Löw sie in diesem Frühjahr aussortiert hatte, hatte das Gremium seine Bedeutung verloren.