Ärger um DFB-Jugendkonzept Fußball sollte Kindern Freude machen

Ein Kommentar von Peter Ahrens

Strengen sich Kinder beim Fußball zu wenig an? Äußerungen von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke lassen sich so verstehen. Sein Vorwurf an den DFB: zu wenig Leistungsdruck. Wie traurig ist das denn, bitte.